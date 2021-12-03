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пятница, 03 декабря 2021 10:18

Из анонсированных 17 млрд грн на "интеллектуальную" границу Рада расщедрилась на 900 млн

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Из анонсированных 17 млрд грн на &quot;интеллектуальную&quot; границу Рада расщедрилась на 900 млн
Бюджет приняли голосами "Слуги народа", "Доверия" и "За будущее". Фото: rada.gov.ua

Из анонсированных властью 17 млрд грн на строительство "интеллектуальной" границы с РФ и Беларусью в государственном бюджете на 2022 год выделили всего 900 млн.

Об этом сказал народный депутат от "Голоса", член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, сообщает Gazeta.ua.

"На днях правительству докладывал министр внутренних дел Денис Монастырский. Справедливо заметил - имеем критическую ситуацию с украинской границей, в частности с украинско-белорусским участком. Фактически граница не защищена. Там нет ни колючей проволоки, ни рвов.

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Монастырский пришел - красивые слайды, схемы, все правильно говорил, должны строить "умную границу". Сказал - нам нужно 17 миллиардов на год", - напомнил нардеп.

Однако при принятии Верховной Радой госбюджета-2022 на следующий год заложили всего 5% от обещанного.

"Торжественно приняли бюджет. Сколько мы заложили на обустройство государственной границы?", - спросил депутат у присутствующего в эфире председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Не помню", - ответил тот.

"Я помню, 900 миллионов. Не 17 миллиардов и даже не миллиард. 900 миллионов - это ни о чем", - сказал Рахманин.

"19 миллиардов дали Министерству инфраструктуры на дороги, три миллиарда - вакцинировавшимся от ковида. Полезная вещь. И для сравнения - на обустройство всей границы, не только белорусского участка, дали 900 миллионов", - добавил депутат.

19 ноября глава МВД Монастырский заявлял об "интеллектуальной" границе с Беларусью и РФ. На границе с Россией обещали ставить вышки, бетонные стены, рвы, слежку с беспилотником, показывали слайды.

Для финансирования в бюджете на следующий год нужно 17 млрд, говорил министр. Построить госграницу с РФ и Беларусью обещали на протяжении двух годов.

2 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год. За него проголосовали фракция "Слуга народа", группы "Доверие" и "За будущее".

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Дата
03
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