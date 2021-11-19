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пятница, 19 ноября 2021 10:54

Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
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Украинская граница должна быть обустроена с учетом обустройства границ США, Венгрии, Израиля.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября, сообщает Gazeta.ua.

К примеру, израильская граница обустроена бетонной стеной высотой в 6 м.

"Страны, имеющие сверхвысокий риск проникновения нелегальных мигрантов, строят заборы из бетонных плит высотой до шести метров. Как Израиль на границе с Палестиной, США с Мексикой, Турция с Сирией", - сказал министр и добавил, что такие заборы стоят "чрезвычайно дорого".

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Глава МВД показал на слайде, как выглядит граница Украины со страной-агрессором РФ. На фото – пустое поле и ямы. Так выглядит 90% границы Украины с РФ.

Монастырский рассказал об украинской "интеллектуальной" границе.

"В первую очередь это должна быть защита от диверсионных и разведывательных групп с территории государства-агрессора. Во-вторых – защита украинской экономики от контрабанды, которая является экономическим оружием против нашего государства.

В-третьих – это защита от потоков нелегальных мигрантов, которые также являются оружием в современной гибридной войне и в последние месяцы мы в этом убедились наилучшим образом", - сказал.

"Самым рациональным решением" Монастырский назвал строительство вдоль всей границы "сплошного забора из сетки и колючей проволоки, со 100% покрытием системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации".

Вдоль границы с РФ и Беларусью на открытой местности министр назвал целесообразным строить противотранспортный ров шириной 4 м и глубиной 2 м. Сказал заложить в государственном бюджете на следующий год средства на обустройство таких участков границы.

Протяженность границы с Россией по суше – 1505 км, из них 409 км – оккупированы. С Беларусью – 1084 км. "То есть - необходимо строительство государственной границы более чем в 2,5 тысячи километров", - заявил Монастырский.

На слайде он показал, как должна выглядеть граница с РФ – вышки, бетонная стена, ров, наблюдение с беспилотников.

На прошлой неделе Монастырский заявлял о строительстве интеллектуальной границы с Россией и Беларусью. На это планируют потратить 17 млрд грн.

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Дата
19
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