История с тещей. Первый вице-спикер Стефанчук вернет компенсацию за жилье

Стефанчук - порядочный, культурный, интеллигентный человек, говорит Арахамия. Фото: УНІАН

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук хочет вернуть государству все компенсации, которые он получил на аренду жилья.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Українська правда"

"Он все делал законно. Там личная история. Но он написал заявление председателя Верховной Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты. Вчера", - сказал Арахамия.

В то же время председатель фракции отметил, что Стефанчук "по закону все делал нормально", ведь нардепам, которые не проживают в Киеве, возмещают аренду жилья.

"Он всегда арендовал. Он мог бы сейчас жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Вы бы что-то сказали? Не сказали. А сейчас его пытаются наказать за то что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики", - сказал Арахамия.

Он заверил, что Стефанчук - "очень порядочный, культурный, интеллигентный человек", за которого Арахамия готов "биться до последнего".

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Общественное движение "Честно" обнародовало данные, согласно которым, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн. В списке фигурировал также Стефанчук. По декларации за 2018, он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, принадлежащей теще.