Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде

Президент-беглец Виктор Янукович обжалует в суде постановление Верховной Рады об отстранении от должности. Фото: REUTERS

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Об этом сегодня, 6 декабря, сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Telegram. Обратила внимание, что дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

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"В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде Украины. Заявлены исковые требования о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - отметила Совгиря.

Сбежавший президент Виктор Янукович подал иск против Верховной Рады, сообщил 27 ноября представитель Януковича – Юрий Кирасир. Обжалует в суде постановление парламента об отстранении от должности президента Украины. Речь идет о принятом 22 февраля 2014 года депутатами ВР постановлении "О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины". Однако Совгиря тогда заявила, что никакие документы в суд не поступали.