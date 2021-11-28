Янукович никакого иска не подавал – представитель Верховной Рады

Оснований для открытия производства нет, отметила депутат. Фото: Reuters

Окружной административный суд города Киева не получал иска от Виктора Януковича о лишении Верховной Радой его звания президента.

Об этом сообщила представительница ВР в Конституционном суде Ольга Совгыря.

"По имеющимся официальным сведениям такой иск пока не поступал в суд", - заявила народная депутат.

По ее словам, законность решений Верховной Рады может обжаловаться только в Верховном суде, а соответствие их Конституции – Конституционном. В КС также никаких представлений по этому вопросу не поступало.

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"В-третьих, Кодексом предусмотрен шестимесячный срок на обжалование такого постановления в суд со дня его принятия, а поэтому открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона.

Поэтому при любых условиях отсутствуют основания для открытия производства и рассмотрения такого дела Окружным административным судом города Киева", - отметила представитель ВР.

27 ноября адвокат Януковича заявил, что его клиент якобы подал иск в ОАСК против Верховной Рады. 4 февраля 2015 года ВР лишила Януковича звания президента. Он скрывается в Российской Федерации.