Янукович судится с Верховной Радой

Президент-беглец Виктор Янукович обжалует в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности президента Украины. Фото: facebook.com/v.yanukovych.gov

Президент-беглец Виктор Янукович подал иск против Верховной Рады.

Обжалует в суде постановление парламента об отстранении от должности президента Украины. Об этом сообщил представитель Януковича – Юрий Кирасир в Facebook.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", – говорится в сообщении.

Речь идет о принятом 22 февраля 2014 года депутатами ВР постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".

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По мнению Кирасира, это "антиконституционное решение – принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед безумными вооруженными радикалами".

"Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", – добавил Кирасир.

По его словам, в Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся. Рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или захватить власть. Пошли по второму пути.

Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобу президента-беглеца Виктора Януковича. Он жалуется, что суды и правоохранители были предвзяты к нему. ЕСПЧ 11 октября коммуникировал жалобу Януковича, которую тот подал еще 9 октября 2015 года. В нем он заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные, когда он бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года. Но украинские правоохранители якобы отказываются расследовать этот инцидент. Также по мнению беглого президента, в Украине против него незаконно открыли восемь уголовных дел.