Янукович судится с Украиной: ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы президента-беглеца Виктора Януковича. Фото: facebook.com/v.yanukovych.gov

Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобу президента-беглеца Виктора Януковича.

Он жалуется, что суды и правоохранители были предвзяты к нему, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные суда.

ЕСПЧ 11 октября коммуницировал жалобу Януковича, которую тот подал еще 9 октября 2015-го. В ней он заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные, когда он бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года. Но украинские правоохранители якобы отказываются расследовать этот инцидент.

Также по мнению беглого президента в Украине против него незаконно открыли восемь уголовных дел.

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Янукович считает, что Украина нарушила несколько положений Конвенции по правам человека, касающиеся, например, продолжительности уголовного расследования. И публичные заявления должностных лиц к нему якобы нарушают презумпцию невиновности.

"Он также жалуется на то, что украинские суды не являются независимыми и беспристрастными. И что судебное разбирательство, которое до настоящего времени проводили в его отсутствие, не было справедливым", - сообщает ЕСПЧ.

Суд на стадии коммуникации направил ряд вопросов украинскому правительству. В частности, о том, на какой стадии расследования против Януковича и были ли нарушены его права.

Интересы Януковича в ЕСПЧ представляет английский адвокат Том Бизли.

7 октября 2021 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заочно арестовала президента-беглеца Виктора Януковича по делу о присвоении "Межигорья". В случае задержания его имеют в течение 48 часов. доставить в суд для заключения под стражу или избрание более мягкой меры пресечения. Это не первый арест Януковича. В 2018-м Печерский районный суд Киева разрешил задержание Януковича как подозреваемого в организации похищения архиепископа Александра (Драбинко) с целью давления на экс-митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира. Также Янукович был заочно арестован по делу об узурпации власти в мае 2020-го. Речь идет об изменениях в Конституцию 2010 года, значительно расширявших полномочия президент.