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четверг, 05 августа 2021 11:03

"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться

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&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
Без Украины на территории Донбасса цивилизации не будет. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса должны определиться, они украинцы или русские. Тем, кто считает "нам в Россию", глава государства предложил искать место в РФ. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Дом".

"Самое главное в этой истории - точно для себя понять: ты русский, ты в России - я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя -, ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина, или ты гость?" - сказал президент.

Добавил: "Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда не будет расти. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Никто никого выгонять не будет, это должно быть самостоятельное решение человека".

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"Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию, всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно", - сказал Зеленский.

Добавил: "Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский. Если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, даже если тебя не учили в школе, сам почитай книги, все придет, говори, как хочешь. Но если ты чувствуешь , что ты украинец - будь там. Держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае. Поэтому здесь нет нормальный - ненормальный. Здесь есть: кто ты? Сам для себя ответь".

Донбасс никогда не будет российской территории, подчеркнул президент. "Просто никогда. Неважно, сколько это оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом - и стена упадет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом".

3 августа Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет российской территорией. Это украинская земля, заявил глава государства.

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Дата
05
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