Инвесторы ВИЭ пришли к Зеленскому из-за угрозы

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2430
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 738
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 531
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 234
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 405
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 342
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4698
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6588
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
9
8
11
3
6
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
По следам предшественников. Президент Зеленский открывает детские сады
По следам предшественников. Президент Зеленский открывает детские сады
Видео
Все видео
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1062
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4815
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 63
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
пятница, 17 июля 2020 14:59

Инвесторы ВИЭ пришли к Зеленскому из-за угрозы

  Комментировать
Инвесторы ВИЭ пришли к Зеленскому из-за угрозы
Соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный: "Значительную роль в проблемах зеленой энергетики играют депутаты, приближенные к Игорю Коломойскому"

Инвесторы в зеленую энергетику вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва законопроекта №3658 по поддержке отрасли и наличии 19 миллиардов гривен долгов за произведенную зеленую электроэнергию.

Об этом сообщил инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный, отметив, что значительную роль в проблемах зеленой энергетики играют депутаты, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому.

"Вчера сообщили, что будет комитет ВР рассматривать очередной поправочный спам, в количестве около 1300 поправок к законопроекту, о которых даже никто не планировал, что это произойдет. Вышли сотрудники у наших офисов, около 500 человек", - сказал Тынный.

По его словам, он видел выступление нардепа Игоря Палицы (группа "За будущее", близкий к Коломойскому), где он прямо говорил, что либо государство, либо частные компании должны выкупать тех, кто не доволен новыми условиями на рынке зеленой энергетики.

"То есть, выглядит это следующим образом, что в одностороннем порядке пытаются нас обанкротить, не только через долгов, а через постоянные угрозы, персональное давление. Это абсолютно целенаправленная акция по уничтожению возобновляемой энергетики. А у кого именно сейчас в стране есть деньги? У тех, кто годами крал из Укртранснафты, Энергоатома, Центрэнерго, государственных угольных шахт. Все же они убыточны, они все не платят налоги, они все в тотальных убытках", - подчеркнул Тынный.

По его словам, игроки рынка зеленой энергетики требуют от властей соблюдения условий компромисса, чтобы не допустить инвестиционных споров против государства Украина, поскольку инвесторы настроены решительно.

"Будем судиться, будем доказывать свою правоту, бороться будем... Это большие затраты, это несколько лет судов. Однако выигрыш почти гарантирован, поскольку сделали все, чтобы это выглядело как исключительно политически мотивированная история, где друзьям все, а врагам плохие законы", - резюмировал инвестор.

Напомним, голосование во втором чтении законопроекта №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За будущее" предлагают поправки по снижению тарифа на 40-50%.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений не согласованных в меморандуме заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.

Politeka
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инвесторы ВИЭ пришли к Зеленскому из-за угрозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

На открытие "Диснейленда" тысячи людей пришли с фальшивыми приглашениями

В авиакатастрофе погибли 80 детей

Царскую семью закопали в трясинной яме посреди дороги

Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 19161
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 15867
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 14040
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
5
 Просмотров: 10728
&quot;В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности&quot;
"В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности" Просмотров: 8559
Политика
Хочешь быть мэром Киева - внеси полмиллиона. Назвали размеры залогов на местных выборах
Хочешь быть мэром Киева - внеси полмиллиона. Назвали размеры залогов на местных выборах Просмотров: 99
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
 Просмотров: 981
На День Независимости будет шествие ветеранов
На День Независимости будет шествие ветеранов Просмотров: 225
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
 Просмотров: 2925
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления - Сакварелидзе
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления - Сакварелидзе Просмотров: 117
Больше всего комментируют
4
Как украинцы относятся к запрету коммунистической символики
4
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Голосов: 17188
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua