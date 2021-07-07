Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке

"Эти увольнения - результат изменений, которые произошли в Нацбанке еще год назад, когда Смолий подал в отставку. Наложились на личностный конфликт, который существует в правлении НБУ", говорит Сергей Фурса. Фото: НБУ

Увольнение 11 сотрудников из Национального банка – важный вопрос для инвесторов. Такую ситуацию негативно воспримут на рынке, рассказал Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Это тревожный сигнал. Многие профессионалы идут. Это негативно воспринимают на рынке. Сейчас благоприятная конъюнктура, много денег, все спокойно на рынке, поэтому ощутимой реакции нет. Но для инвесторов этот вопрос важен. Потому что независимость Нацбанка является важным критерием, по которому смотрят, что происходит в каждой конкретной стране", – отмечает инвестиционный банкир.

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"В новейшей истории после реформы регулятора таких историй, как это массовое увольнение, не было. Когда большое количество профессионалов идет, это сказывается на инвестиционной способности. Подрывает доверие к НБУ. А именно этому Нацбанк посвящал последний год деятельности после заявления Якова Смолия о политическом давлении. Вопрос снова поднимается. Основной инструмент центрального банка – это наличие доверия", – говорит инвестиционный банкир.

Также добавляет: "Эти увольнения – результат изменений, которые произошли в Нацбанке еще год назад, когда Смолий подал в отставку. Наложились на личностный конфликт, который существует в правлении НБУ. В Нацбанке есть борьба за властные полномочия между старой и новой командами, между головой правления и первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой. Иногда конфликт выходит на внешний свет. Обычно мы его не видим. Эта ситуация является элементом такого конфликта".

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30 июня девять руководителей департамента лицензирования Национального банка Украины объявили об увольнении. Заявили об отсутствии прозрачного принятия и своевременного оформления решений, независимой работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы. Позже об увольнении заявили директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук и директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский, который отвечает, в том числе, за рефинансирование банков. 16 июля 2020 Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка. Вместо Якова Смолия, которого парламент уволил 3 июля. Он тогда заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является "красной линией".