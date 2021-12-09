Интерпол отказал России в розыске журналиста Муждабаева

Интерпол отказал Российской Федерации в международном розыске заместителя генерального директора крымско-татарского телеканала ATR и журналиста Айдера Муждабаева.
Об этом Муждабаев написал в Facebook
О решении журналисту сообщили из офиса Интерпола в Лионе (Франция).
В стране-агрессоре РФ журналиста обвиняют в выступлении за насилие против российских военных в Украине.
Комиссия Интерпола признала присланные РФ данные для ареста и экстрадиции Муждабаева, не соответствующими их правилам.
"Комиссия считает, что это дело имеет преимущественно политическое измерение и сохранение данных не будет соответствовать уставу Интерпола.
По этим причинам комиссия решает, что данные касательно заявителя не соответствуют правилам Интерпола, применяемым к обработке персональных данных, и что их удалят из файлов Интерпола", - сказано в решении.
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"Спасибо всем, кто приложил усилия к этой знаковой победе. Возможно, она поможет и другим людям, которых российский рейх преследует как "своих" граждан. Хотя я свой паспорт с заявлением об отказе от их гражданства из-за агрессии против Украины официально отправил им много лет назад. А Олег Сенцов, пост в защиту которого стал поводом к преследованию меня, вообще никогда не был их гражданином", - написал журналист.
В июне прошлого года следственный комитет РФ объявлял Муждабаева в розыск.
А Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста по обвинению в "терроризме".
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