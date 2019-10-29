Интернет для каждого села: правительство подписало меморандум с мобильными операторами

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Премьер-министр Алексей Гончарук и представители четырех мобильных операторов подписали меморандум о покрытии мобильной связью и сетью мобильного интернета всей территории Украины.

Документ подписали на инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация всей страны. В каждом уголке нашей страны должна быть доступная качественная связь и интернет. И мы сделаем для этого все необходимое", - сказал Гончарук после подписания документа

Президент Владимир Зеленский назвал этот меморандум историческим.

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Министерство цифровой трансформации поставило цель провести скоростной интернет во всех населенных пунктах Украины в течение трех лет. Лишь после обеспечения интернетом каждого населенного пункта правительство начнет рассматривать вопрос о введении в Украине 5G.