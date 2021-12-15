Идею "слуги народа" Тищенко отгулять корпоратив в элитном ресторане отвергли

По сообщениям СМИ, Тищенко хотел отгулять корпоратив в ресторане Harvest. Фото: Ян Доброносов

Первый вице-спикер Александр Корниенко возразил, что "слуги народа" будут делать новогодний корпоратив.

Об этом сказал журналистам в кулуарах в среду, пишет "Сьогодні".

Корниенко заявил, что его не было в чате, куда писал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко писал Тищенко о корпоративе и ресторане.

"Меня нет в этой группе и в этом приглашении. Я возмущен. Там в ресторане ноги кого-то по 900 гривен. Хотя бы посмотреть на это", - сказал вице-спикер.

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На вопрос, будет ли вообще корпоратив у "слуг", он ответил: "Нет. Мы не делаем корпоратив".

"Пандемия, во-первых. Во-вторых, нельзя сильно собираться. И время не слишком веселое. В Трускавце уже повеселились", - сказал Корниенко.

На уточняющий вопрос, может, это был фейк с корпоративом, Корниенко предложил спросить Тищенко.

"Я участия в этом корпоративе не принимаю", - добавил первый вице-спикер.

14 декабря СМИ сообщили, что Тищенко предложил коллегам-депутатам отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest в поселке Козин под Киевом. В апреле Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. В прошлом году журналисты сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.