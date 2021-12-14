Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – "слуги народа" готовятся к новогоднему корпоративу

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко предложил коллегам-депутатам отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest в поселке Козин под Киевом.

Об этом сообщил Telegram-канал "Новини.LIVE".

Ресторан расположен по Обуховскому шоссе.

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Из меню заведения, бутылка самого дешевого шампанского стоит 2650 грн, горячие закуски – от 220 до 990 грн.

Есть бургер из мраморной говядины с трюфелем за 790 грн и краб – 450 грн за 100 г. Стейк "Рибай Австралия в золоте" – 1690 грн за 100 гр.

Вчера председатель фракции "СН" Давид Арахамия заявлял журналистам, что фракция не планирует проводить офлайн-мероприятие, посвященное итогам работы в 2021 году.

"Не будем делать итоговое мероприятие. Если сделаем какой-нибудь фуршет, нам скажут, что это новогодний корпоратив. Не сделаем - скажут, что был какой-то праздник. Поэтому решили, что не будем", - говорил.

С 14 по 17 декабря – последняя пленарная неделя этого года. После этого – работа в комитетах и с избирателями. В новом году депутаты соберутся в сессионном зале 18 января.

В октябре фракция "Слуга народа" проводила "большое заседание" в Трускавце, которое посещал президент Владимир Зеленский. Мероприятие проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya.