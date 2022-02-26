И пусть Лукашенко утрется: Украина получит нефтепродукты от Азербайджана

Украина и Азербайджан - стратегические партнеры. Фото: president.gov.ua

Азербайджан предоставит Украине горючее.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Gazeta.ua.

"Добрый друг Украины Ильхам Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти, нефтепродуктов все не просто, но теперь все будет", - заявил Зеленский.

"Кстати, Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить", - сказал президент.

Ранее режим соучастника военного преступления против Украины, диктатора Александра Лукашенко заявлял, что Беларусь может перенаправить на Российскую Федерацию поставки идущих в Украину нефтепродуктов.

70% белорусского импорта в Украину - нефтепродукты, заявлял тамошний вице-премьер-министр республики Николай Снопков. Тот заявил о "перенаправлении нефтепродуктов на российский рынок".

23 февраля стартовала подготовка энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме. Это означает, что впервые в истории независимой Украины произойдет тестовое отключение от систем Белоруссии и РФ.

В январе Украина и Азербайджан подписали ряд межгосударственных соглашений. В частности, о сотрудничестве в сфере энергетики.