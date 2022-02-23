Изолированный режим: энергосистемы Украины отсоединяют от РФ и Беларуси

23 февраля стартовала подготовка энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме.
Это означает, что впервые в истории независимой Украины состоится тестовое отключение от систем Беларуси и Российской Федерации, сообщает "Укрэнерго".
"В 8:00 начался процесс временного отсоединения "острова Бурштынской ТЭС" от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС (объединенной энергосистеме - Gazeta.ua) Украины. Экспорт и импорт электроэнергии на данный момент не осуществляется", - говорится в сообщении.
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24 февраля в 00:00 украинская энергосистема будет работать в изолированном от РФ, Беларуси и Европы режиме.
До 27 февраля будет действовать единая торговая зона.
ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европы.
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