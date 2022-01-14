Зеленский встретился с Алиевым – Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений

Украина и Казахстан подписали ряд межгосударственных соглашений.

Это произошло во время встречи президентов Владимира Зеленского и Ильгама Алиева в пятницу, 14 января, сообщает Gazeta.ua

Президенты подписали общую Декларацию. В документе говорится об обоюдной поддержке суверенитета, территориальной целостности государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, обеспечение стабильности в черноморском регионе.

Соглашение также подписали правительства двух стран - о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов.

Кроме того – меморандумы о взаимопонимании между министерствами экономики относительно экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, о сотрудничестве в аграрной сфере, в сфере земельных отношений.

"Нафтогаз України" и министр экономики Азербайджана, глава нефтяной компании SOCAR подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.

В общем – шесть соглашений.

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Зеленский назвал Алиева "добрым другом и надежным партнером", сказал о стратегическом партнерстве в безопасности. Товарооборот между странами вырос почти до $1 млрд, сообщил.

"Будем работать над созданием транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азарбайджан, Грузию, Молдову", - сказал.

"Благодарен за приглашение посетить Украину. У нас очень много возможностей, особенно что касается нашего политического диалога в течение последних месяцев. Мы встречались с президентом Зеленским в Брюсселе. Между нашими народами существует крепкая дружба", - заявил Алиев.

В декабре прошлого года в Украину приезжали президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Провели первый саммит в формате "люблинского треугольника".