Хуже Чернобыля: Зеленский рассказал о судьбе Крыма и Донбасса без Украины

В Крыму считали, что Россия сделает полуостров "жемчужиной у моря", но этого не произошло.

Без Украины на Донбассе и в Крыму станет хуже, чем в Чернобыле.

Многие гражданские живут на оккупированных Россией территориях, словно в плену, но считают себя украинцами, заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

"Мы это видим по оккупированным территориям. Я не видел в Абхазии или Приднестровье какого-то научного прорыва, масштабных предприятий или небоскребов. Я не видел там жизни. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастливы, они уезжают оттуда. Следовательно, это будет "мертвая" территория. Хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы", - сказал он.

Зеленский вспомнил некоторых людей в Крыму, которые считали, что Россия сделает полуостров "жемчужиной у моря". Но этого не произошло.

"Стало хуже, нет туризма, предприятий, работы, воды. Цены высокие. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", - подчеркнул президент.

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Президент Зеленский также заявил, что Украина не может все время находиться в полушаге к членству в ЕС и НАТО. Он отметил, что если Евросоюз считает Украину членом европейской семьи, то должен действовать соответственно.