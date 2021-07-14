Хотят уничтожить судебную реформу - в ОП отреагировали на решение Верховного суда

Данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия - ОП. Фото: president.gov.ua

Верховный Суд своим решением относительно судьи Конституционного суда Александра Тупицкого пытается защитить коррупционную систему и уничтожить судебную реформу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Украинская правда.

"Сегодняшнее решение ВСУ относительно Тупицкого вовсе не о Тупицком. Оно гораздо шире. Оно о сопротивлении неизбежному. О классической судейской коррупции. Потому что данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

Именно поэтому ВСУ пытается защитить коррупционную систему", - отметил Подоляк.

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Подоляк считает, что Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы тем же антиконституционным способом, как была уничтожена, например, уголовная ответственность за ложь в декларациях".

Он добавил, что решение Верховного Суда будут обжаловать.

По словам Подоляка, президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого, и он "не допустит уничтожения судебной реформы".

Представитель ОП также подчеркнул, что Тупицкий - как лицо, обоснованно подозревается в совершении преступлений против правосудия, - должен получить справедливый приговор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа ексголовы КС Александра Тупицкого сопровождали различные политические и бизнес-группы. Поэтому президент его уволил. Через Совет национальной безопасности и обороны он ввел решение об увольнении двух судей КСУ, чтобы "заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопросы языков".