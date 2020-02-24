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понедельник, 24 февраля 2020 10:50

Холодницкий сказал, когда уйдет в отставку

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Холодницкий сказал, когда уйдет в отставку
Холодницкий руководит САП с декабря 2015 года.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не будет держаться за должность после того, как 30 ноября завершится срок его полномочий. Об этом он сказал в интервью "РБК-Україна".

В то же время он отметил, что на этом "жизнь не заканчивается".

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться в должности, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", - сказал Холодницкий.

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Назар Холодницкий возглавил Специализированную антикоррупционную прокуратуру в декабре 2015 года. Победил в конкурсе на должность.

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24
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