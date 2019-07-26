Гройсман рассказал, как ему мешал Порошенко

Гройсман рассказал о давлении от Порошенко. ФОТО: Politeka.net

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Петр Порошенко препятствовал его реформам, а так же давил на Арсения Яценюка.

Гройсман уверен, Порошенко видел в Яценюке конкурента на будущих президентских выборах.

"Кто его топил? Его топил президент Петр Порошенко. Почему? На мой взгляд как молодого конкурента. Он молодой, он умный. Как молодого конкурента на следующих президентских выборах", — заявил Гройсман в эфире Радио НВ.

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Сам премьер-министр оказался в такой же ситуации.

"Я вносил норму об английском праве. Но он категорически был против. Он говорил: "Нет, это неправильно, у нас украинская система правосудия". Я говорю: "Простите, какая система правосудия? Кто больше занес, такое и приняли решение? Британский суд инвесторам даст абсолютную уверенность, что у них никто ничего "по беспределу" не заберет", - рассказал Гройсман.

ОО "Украинский стратегия" подала в суд на премьер-министра Владимира Гройсмана за название его партии "Украинская стратегия Гройсмана".