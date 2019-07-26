Гройсман рассказал, как ему мешал Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 396
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 513
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3744
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5518
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 846
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3465
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 936
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1873
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6516
Фото
Все фото
9
6
4
16
5
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Видео
Все видео
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3744
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 945
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2493
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 июля 2019
Просмотров: 63
Потоки, що нас ув'язнюють
Український журналіст Павло Казарін недавно зауважив, що на цих виборах Instagram переміг Facebook. Картинки перемогли слова, красиві "луки" ...
пятница, 26 июля 2019 16:55

Гройсман рассказал, как ему мешал Порошенко

  Комментировать
Гройсман рассказал, как ему мешал Порошенко
Гройсман рассказал о давлении от Порошенко. ФОТО: Politeka.net

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Петр Порошенко препятствовал его реформам, а так же давил на Арсения Яценюка.

Гройсман уверен, Порошенко видел в Яценюке конкурента на будущих президентских выборах.

"Кто его топил? Его топил президент Петр Порошенко. Почему? На мой взгляд как молодого конкурента. Он молодой, он умный. Как молодого конкурента на следующих президентских выборах", — заявил Гройсман в эфире Радио НВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы

Сам премьер-министр оказался в такой же ситуации.

"Я вносил норму об английском праве. Но он категорически был против. Он говорил: "Нет, это неправильно, у нас украинская система правосудия". Я говорю: "Простите, какая система правосудия? Кто больше занес, такое и приняли решение? Британский суд инвесторам даст абсолютную уверенность, что у них никто ничего "по беспределу" не заберет", - рассказал Гройсман.

ОО "Украинский стратегия" подала в суд на премьер-министра Владимира Гройсмана за название его партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гройсман рассказал, как ему мешал Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 44015
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 32222
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 24589
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 22166
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 20315
Политика
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
7
 2 Просмотров: 774
Окружной админсуд влияет на принятие решений Конституционным судом и деятельность ГБР - ГПУ
Окружной админсуд влияет на принятие решений Конституционным судом и деятельность ГБР - ГПУ Просмотров: 108
В ГБР так и не дождались Кличко
В ГБР так и не дождались Кличко Просмотров: 243
Кабмин рассмотрит увольнение Кличко с должности главы КГГА на ближайшем заседании
Кабмин рассмотрит увольнение Кличко с должности главы КГГА на ближайшем заседании Просмотров: 171
Как "двойники" помешали победить кандидатам от "Слуги народа"
Как "двойники" помешали победить кандидатам от "Слуги народа" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Голосов: 7843
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua