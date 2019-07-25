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На Гройсмана подали в суд

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На Гройсмана подали в суд
Организация отметила, что критиковала действия правительства по экономике, ядерной безопасности, энергетики, поэтому не хочет, чтобы ее название ассоциировалось с руководителем Кабмина. ФОТО: Радио Свобода

ОО "Украинский стратегия" подала в суд на премьер-министра Владимира Гройсмана за название его партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Организация просит признать противоправным использование названия "Украинская стратегия" во время презентации Гройсманом своей партии и в дальнейшем использовать реальное название "Украинская стратегия Гройсмана", чтобы их не путали, пишет LB.ua.

Организация отметила, что критиковала действия правительства по экономике, ядерной безопасности, энергетики, поэтому не хочет, чтобы ее название ассоциировалось с руководителем Кабмина.

"Принимая во внимание тот факт, что наработки ВОО" Украинская стратегия "регулярно получают поддержку международных экспертов, а руководитель ВОО" Украинская стратегия "Анатолий Пинчук, известный эксперт и общественно-политический деятель, относится к категории национальных общественных деятелей, это усиливает эффект отношение иностранных партнеров к организации ", - говорится в заявлении.

ОО "Украинский стратегия" работает с февраля 2009 года, объединяет экспертов и общественных деятелей.

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Съезд партии "Украинская стратегия Гройсмана" состоялся 7 июня. Гройсмана избрали председателем партии. В нее также вошли Лилия Гриневич, Эмине Джаппарова, Евгений Нищук.

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