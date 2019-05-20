Гройсман объяснил, почему не снизил тарифы

Гройсман рассказал о ситуации с тарифами. Фото: Зеркало недели

Снижение тарифов на данном этапе жизни страны может привести к серьезному кризису.

"Если бы это было возможно, я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снизить тарифы может за собой повлечь серьезный кризис. Это и расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до финансового кризиса. Почему? Потому что обязательства по цене на газ были взятые не моим правительством, не правительством Арсения Яценюка, они были взяты в 2008 году", - сказал Гройсман в вечернем эфире телеканала ICTV в понедельник.

В то же время он призвал власти работать над поисками тех путей, которые позволят сделать газ для украинских граждан дешевле.

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20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность Украине и приступил к исполнению обязанностей главы государства. В своей речи он призвал чиновников написать заявления об отставке и объявил о намерении распустить парламент.