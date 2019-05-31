Гройсман никуда не собирался. Отставка - это авантюра

Гройсман не собирался уходить с поста. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман на самом деле не собирался в отставку.

Об этом сказал бывший премьер Юрий Ехауров в эфире "Радіо НВ".

"Никто не собирался его отправлять, он сам не собирался. И, в принципе, от этого общество, наверное, выиграло", - рассказал бывший чиновник.

Ситуация вокруг отставки Гройсмана дала ему повод "стать, хотя бы на время, ньюсмейкером", что для него хорошо, потому что он собирается участвовать в выборах в Верховную Раду.

То, что о Гройсмане стали чаще вспоминать в СМИ в связи с тем, что он подавал в отставку, может помочь ему немного увеличить рейтинг, считает Ехануров.

"Там рейтинг совсем маленький, может, хоть немножечко наберет", - сказал он.

Ехануров предположил, что новое правительство в Украине будет уже в сентябре.

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30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. "За" соответствующий проект постановления проголосовали 97 депутатов.