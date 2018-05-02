Гройсман хочет больше полномочий: эксперт назвал два мотивы

Инициатива премьер-министра Владимира Гройсмана увеличить полномочия Кабинета министров продиктована двумя мотивами.
Об этом сказал политтехнолог Дмитрий Фищенко в эфире "112 Украина".
"Есть две мотивации. Первая - Гройсман хочет расширить собственные полномочия, укрепиться. Но, как правило, каждый премьер, который расширяет, делает это для другого. С другой стороны, это реально, потому что у власти есть группа людей, которые говорят Порошенко: "Если не станете президентом, будете премьером с расширенными полномочиями". Сюда закладываются краткосрочные интересы Гройсмана и долгосрочные - действующего гаранта", - считает эксперт.
По его мнению, законопроект может набрать достаточное количество голосов.
"Проголосует БПП - сделает батут для президента. "Народный фронт", который якобы поддерживает Гройсмана. Также те, кому нужно что-то пролоббировать в Кабинете министров. Например, "Воля народа", если ее "хотелки" будут учтены", - сказал Фищенко.
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Премьер-министр Владимир Гройсман высказался за принятие новой редакции закона "О Кабинете министров" и закона "О полномочиях премьер-министра". Он отметил, что работает в системе урезанных полномочий, которая действует еще со времен президентства Виктора Януковича.
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