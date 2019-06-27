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четверг, 27 июня 2019 23:57

Гройсман готов подписать Климкину отпуск

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Гройсман готов подписать Климкину отпуск
Климкина отправляют в отпуск. Фото: Политика и Конфликты

Премьер-министр Владимир Гройсман советует министру иностранных дел Павлу Климкину написать заявление на отпуск на несколько месяцев.

Так глава Кабмина в эфире ток-шоу "Право на власть" предложил решить проблему того, что парламент отказывается освободить с должности Климкина.

"Президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Заявление я подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал он.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский раскритиковал работу главы МИД Украины Павла Климкина относительно направления России ноты по делу об освобождении моряков.

30 мая Зеленский внес в парламент представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел. 6 июня Рада провалила отставку главы МИД.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес представление в парламент о назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

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