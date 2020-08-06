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четверг, 06 августа 2020 08:21

Гриценко сделал радикальное заявление

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Гриценко сделал радикальное заявление
Анатолий Гриценко заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских и парламентских выборах. Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что больше не собирается баллотироваться в президенты Украины.

Он подчеркнул также, что не будет баллотироваться в парламент. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина24".

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"Я скажу откровенно: желания больше идти на выборы у меня нет. Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы, и вероятно на президентские выборы. И я их буду поддерживать, но я лично выдвигать свою кандидатуру планов не имею", - сообщил политик.

Добавил, что его решение является абсолютно взвешенным.

На президентских выборах, которые прошли в Украине в 2019 году, Анатолий Гриценко занял в первом туре пятое место. За политика проголосовали 6,91% избирателей.

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