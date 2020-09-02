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среда, 02 сентября 2020 16:29

Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии

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Автор: Тарас Подолян
  Если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, Украина готова идти на жесткие шаги, говорит Дмитрий Кулеба.
Если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, Украина готова идти на жесткие шаги, говорит Дмитрий Кулеба.

Если Александр Лукашенко сохранит власть в Беларуси с последующим ее ослаблением или там придет к руководству человек, подконтрольный Кремлю, то белорусско-украинская граница может превратился в зону уязвимости. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках союзного государства. В случае прихода там к власти человека, который будет полностью подконтролен Кремлю. Или если Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет говорить России "нет". Например, в вопросе вагнеровцев он услышал Москву, а не Киев", - сказал Кулеба.

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Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, говорит министр.

"Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украину. И вопросы безопасности - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - отметил глава МИД.

Касательно оценки ситуации в Беларуси, то Кулеба сказал: "Белорусское общество не воспринимает результатов выборов. Не считает их справедливыми и честными. Для нас это главный индикатор. Во-вторых, насилие правоохранителей относительно протестующих недопустимо. Третий фактор, который влияет на нашу оценку событий: должны мыслить на шаг, а лучше на два вперед. Куда приведут события в Беларуси с точки зрения нашей безопасности. Прежде всего речь о потенциальном укреплении позиций России в Беларуси".

"Если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - заявил Дмитрий Кулеба.

Интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте в журнале "Країна" в четверг, 3 сентября.

9 августа в Беларуси состоялись выборы. По данным местной ЦИК, 80,1% получил Александр Лукашенко, а его соперница Татьяна Тихановская - 10,1%. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжаются четвертую неделю. Власть применяет по отношению к белорусским гражданам насилие.

При этом Лукашенко остается лицом, исполняющим обязанности президента Беларуси.

ЕС не признал результатов выборов в Беларуси.

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