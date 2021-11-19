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пятница, 19 ноября 2021 09:55

Говорить грязь об Ермаке – это государственная измена – "слуга" Тищенко

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Говорить грязь об Ермаке – это государственная измена – &quot;слуга&quot; Тищенко
Тищенко – кум Ермака. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что говорить "грязь" о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, который по данным журналистов Bellingcat просил отсрочить операцию задержания российских боевиков ЧВК "Вагнер", это государственная измена.

Об этом нардеп сказал в кулуарах вчера.

У Тищенко спросили, имел ли право Ермак давать приказы по спецоперации.

"Смотрите, я Ермака знаю больше 30 лет, он – патриот, он – человек на 300% украинец. Я знаю его, как он думает, о чем он мечтает. И говорить о нем грязь – я считаю, что это уже государственная измена", - заявил "слуга".

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17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.

У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

В марте этого года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщал, что Ермака допрашивали по делу.

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