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"Готов пройти полиграф" – эксмилиционер отреагировал на разговоры о его причастности к госперевороту

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&quot;Готов пройти полиграф&quot; – эксмилиционер отреагировал на разговоры о его причастности к госперевороту
Эдуард Федосов возглавлял ГУ МВД Украины в Полтавской области с 2011 по 2014 год. Заслуженный юрист Украины, генерал-майор милиции. Фото: kolo.poltava.ua

Эксначальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов, которого журналист медиапроекта Buzzfeed News указал как одного из вероятных организаторов госпереворота в Украине, проживает в Киеве.

Он – пенсионер, свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает, рассказал "Украинской правде".

"Речь идет о Федосове Эдуарде, который проживает в Крыму, а я нахожусь в Киеве. Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне речь идет. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-нибудь. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов", - рассказал Федосов.

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Отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года проживает в Киеве. Последний раз был в Крыму в 2012 году.

С генерал-лейтенантом милиции Василием Грицаком, которого тоже назвали вероятным мятежником, общался последний раз по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым, который по данным Федосова находится за пределами Украины, общался по телефону несколько дней назад на разные темы.

Олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору. Федосов говорит, что с удивлением узнал о якобы причастности к подготовке госпереворота от друзей, прочитавших новость в СМИ.

26 ноября во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря. Его якобы готовили "офицер российской ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму".

Позже журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине.

Согласно источникам Миллера, главным "куратором" является работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак (генерал-лейтенант милиции, экс-замглавы Государственной миграционной службы) и Эдуард Федосов (глава полтавской милиции с 2011 по 2014 год).

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