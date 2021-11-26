Американский журналист назвал источник информации о госперевороте в Украине

Переворот якобы готовили офицер ФСБ и три предателя. Фото: Reuters

Журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о возможных организаторах переворота в Украине.

Миллер написал об этом в Twitter, ссылаясь на источники из Офиса президента

"Попытку государственного переворота, о которой упомянул сегодня президент Владимир Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму", - написал он.

Куратора из ФСБ зовут Василий Лаптев. Украинцев – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов, указал Миллер.

Миллер добавил, что организаторы хотели использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности, борьбу между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым. В разговорах организаторов упоминается Ахметов, но его участие не доказали. 1 декабря инициаторы переворота надеялись устроить протесты на Банковой и привести к власти людей, приближенных к олигарху.

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На этой неделе Офис президента планирует передать аудиозаписи разговорам в спецслужбы США. Таким образом, в ОП хотят достичь "перемирия" с бизнесменом, добавил журналист.

На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов.