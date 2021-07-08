Госсекретарь США сделал громкое заявление о коррупции в Украине

Блинкен вспомнил об олигархах в Украине. Фото: Reuters

Украина теряет примерно треть своего ВВП из-за коррупции. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время международной конференции Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, пишет НВ

"$40 млрд. Около 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки", - сказал американский чиновник.

Пока нет более важного вопроса для украинского народа, чем выстраивание доверия к правительству, заявил Блинкен.

В качестве примера совместной борьбы с коррупцией он привел сотрудничество USAID с Министерством цифровой трансформации Украины и диджитализацию более 30 государственных услуг.

"Это регистрация бизнеса, выдача разрешений на застройку", - сказал Блинкен.

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Также заявил о важности законопроекта о Высшего совета правосудия и законе о Высшей квалификационной комиссии судей.

Блинкен призвал проводить прозрачный выбор руководства НАБУ и САП на основе заслуг кандидатов. Сказал о демилитаризации и деполитизации СБУ и борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.

"Мы знаем, что реформы отнимают время. Мы знаем, что олигархи - это мощные противники", - резюмировал американский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Этон Блинкеном в мае. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, внедрение реформ.