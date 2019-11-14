Госгеокадастр ликвидируют. Рада приняла еще один земельный законопроект

Земли вернут общинам, говорят авторы законопроекта.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение в управление местным общинам государственные земли и ликвидацию Держгеокадастра.

Документ поддержали 272 нардепов.

"За" проголосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".

Предлагается, что сельским, поселковым и городским советам возвращаются полномочия по управлению землями местных общин за пределами населенных пунктов.

То есть, земли возвращаются к коммунальной собственности, пишет "Економічна правда"

"Органы местного самоуправления в настоящее время контролируют только около десятой части неприватизированных земель. В то же время управленческие решения по земле, принимаемых чиновниками территориальных органов Госгеокадастра, далеко не всегда могут рассматриваться как соответствующие интересам сельских общин", - говорится в пояснительной записке.

Местные общины были лишены этого права с 1 января 2002 года со вступлением в силу Земельного кодекса.

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Предлагается отказаться от Госгеокадастра.

Его заменит сервисный орган, который будет заниматься кадастровой деятельностью и геопространственными данными.

Содержание Госгеокадастра обошлось налогоплательщикам в 2018 году в 1,9 млрд грн.

Происходит дерегуляция земельных отношений.

Отменяется необходимость согласовывать с Кабмином вопрос продажи иностранным компаниям земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

"Указанные нормы ограничивают возможность внесения инвестиций в экономику Украины и не являются обоснованными. Кроме того, их достаточно легко обойти, приобретя земельный участок на украинское юридическое лицо, а затем проведя ее отчуждения в пользу иностранного юридического лица", - пишут авторы законопроекта.

Также предполагается предоставить местным органам право самим изменять целевое назначение земельных участков частной собственности. Сегодня эти согласования осуществляет Верховная Рада, однако, как указывают авторы, эти полномочия Рада почти не реализует.

"За три последних созыва парламента не было принято ни одного решения по данному вопросу, хотя изменение целевого назначения указанных земель применяется достаточно широко с применением различных схем по обходу закона", - говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, планируется предоставить местным органам функции по осуществлению контроля за использованием и охраной земель.

Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.