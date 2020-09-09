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среда, 09 сентября 2020 20:11

Госдолжности - не место для зарабатывания бешеных денег - Верещук

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Госдолжности - не место для зарабатывания бешеных денег - Верещук
Фото: UA Rating

Народный депутат Ирина Верещук призывает чиновников не жаловаться, а работать.

"Вы мою позицию знаете, она всегда была публичной - она ​​не нравится и министрам, и заместителям, и всем, кто пришли на государственную службу, при том жалуются и жалуются на низкие заработные платы. Люди, мы не пришли туда зарабатывать. Публичная сфера государственного управления или политические должности не является местом для зарабатывания денег", - заявила Верещук в эфире телеканала 112.

Народный депутат подчеркнула, что сначала необходимо увеличить заработные платы учителям и медикам, а потом уже думать об увеличении должностных окладов чиновников.

"Если кто-то этого не понимает, тогда мотивация отсутствует. Мотивация должна быть одна - работать на благо украинского народа", - отметила нардеп.

Верещук добавила, что министров надо оценивать по их эффективностью и по результатам, которые они демонстрируют, а не по тому, эпатажные они или нет. Народный депутат надеется, что уже в ближайшее время министры отчитаются в парламенте, потому что к ним есть много вопросов.

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