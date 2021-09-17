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пятница, 17 сентября 2021 13:07

Городские главы назвали требования к власти в связи с началом отопительного сезона

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Мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучили свои требования к власти в связи с началом отопительного сезона.

Об этом передает издание "Комментарии".

Руководители городов считают, что для устранения опасности срыва отопительного сезона необходимо пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что у города нет возможности подготовиться к отопительному сезону.

  Мэр Николаева Александр Сенкевич
Мэр Николаева Александр Сенкевич

"Заблокированные счета не дают нам возможности даже технически подготовиться к новому отопительному сезону. Мы в экстренном темпе должны еще провести испытания теплосетей и при необходимости их отремонтировать", - заявил Сенкевич.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович призвал власти обратить внимание на проблемы обеспечения отоплением коммунальных учреждений.

  Мэр Кропивницкого Андрей Райкович
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович

"Власти следует понимать, что бюджетные учреждения - это не только административные здания, где горсовет, исполком и городские департаменты. Это и больницы, и школы, и детские сады. Городская власть сможет выдержать "снижение градуса" в помещениях. Но не пациенты больниц или дети в школах и детсадах", - отметил Райкович.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко убежден, что необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа.

  Мэр Мариуполя Вадим Бойченко
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко

"Сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения. Необходимо исключить предоплату и/или авансовые платежи и вернуться к привычной практике оплаты за уже потребленный газ. Нужно привести размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения в соответствие с размером штрафных санкций для населения и не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившейся в связи с неуплатой населением услуг по теплоснабжению", - сказал мэр.

Бойченко также считает, что необходимо определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей и исключить требование о банковских гарантиях или договорное списание средств.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины предложила властям пакет мер по сдерживанию цен на отопление и горячую воду.

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Дата
17
сентября

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

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