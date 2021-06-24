"Гореть вам в аду" - в "Голосе" начали проклинать друг друга

Партию сливают под конкретные интересы, заявила Устинова. Фото: @GolosZmin

В партии "Голос" оппоненты начали проклинать друг друга. Гневное сообщение на адрес председателя партии Киры Рудык опубликовала в Facebook народный депутат Александра Устинова.

Устинова заявила, что партийную ячейку в Харькове "слили под человека" министра внутренних дел Арсена Авакова.

"На днях сменили руководителя харьковской областной ячейки. Им стал менеджер местного бизнесмена Всеволода Кожемяко, советник Авакова.

Аваков на выборах в Харькове поддерживает Игоря Терехова и им нужна квота "Голоса", потому что именно представитель от "Голоса" возглавляет городскую избирательную комиссию.

Гореть вам в аду Инна Совсун, Кира Рудик за все то, что вы делаете, мелочные торгаши без ценностей и принципов", - написала депутат.

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Ранее пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Кира Рудык и председатель фракции Ярослав Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. 16 июня 10 нардепов из фракции "Голос" объявили о создании отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие Железняку. В "Голос" опубликовали заявление, что партия переживает непростое время и анонсировали съезд.