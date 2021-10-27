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среда, 27 октября 2021 14:06

Гордону запретили въезд в Грузию

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Гордону запретили въезд в Грузию
Гордон заявил, что летел в Грузию к Саакашвили. Фото: gordondmytro/Instagram

Украинскому телеведущему Дмитрию Гордону запретили въезд в Грузию.

Об этом он заявил сегодня.

"Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси.

Было две цели, первая – посещение в тюрьме города Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским МИДом. И второе – встречи в рамках выездного заседания Академии Дмитрия Гордона.

Больше часа нас продержали на паспортном контроле, после чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен, меня просят полететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем в Киев", - заявил Гордон в эфире телеканала "Україна 24".

"Вышел заместитель директора аэропорта Нодар Барамидзе, сказал, что все причины будут объяснены в письменном виде в течение 10 дней посольству Украины. Больше никаких причин он назвать не смог", - рассказал телеведущий.

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Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов.

Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

27 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова посетит политика в грузинской тюрьме.

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