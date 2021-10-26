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вторник, 26 октября 2021 21:30

Саакашвили в тюрьме посетит Денисова

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Саакашвили в тюрьме посетит Денисова
Завтра Денисова отправится в Грузию. Фото: Reuters

Украинская омбудсмен Людмила Денисова 27 октября посетит политика Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме.

В Telegram она сообщила, что встретилась с адвокатами Саакашвили.

"Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и о необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения", - говорится в сообщении.

Они обсудили состояние рассмотрения уголовных дел и соблюдение процессуальных прав Саакашвили.

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"Завтра буду иметь возможность лично посетить Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания", - написала Денисова.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.

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26
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