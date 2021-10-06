Гордон затягивает рассмотрение иска Порошенко о недостоверной информации - адвокат

Адвокат Порошенко Илья Новиков: "Сторона Дмитрия Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации, суд перенес заседание на 11 ноября"

Рассмотрение дела по иску Петра Порошенко против Дмитрия Гордона о распространении недостоверной информации состоится 11 ноября. Шевченковский районный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение.

Как сообщил журналистам адвокат пятого президента Илья Новиков, ответчик пытается оттянуть рассмотрение дела по существу.

"Сегодня состоялось второе заседание по делу Дмитрия Гордона. Со второй попытки ответчик предоставил отзыв в суд. Ему пришлось убеждать суд, что он не был дома в то время, когда он был в Киеве, когда он постит публикации в Инстаграмм, что он смотрит концерт Андреа Бочелли в Мариинском дворце. Одновременно у него, вроде как, нет времени заехать домой и получить конверт с иском в суд", - отметил Новиков.

"В отзыве то же самое, что в прошлый раз: все сказанное Гордоном о "приказе Порошенко сдать Мариуполь Путину" - это лишь "оценочные суждения" и "личное мнение, вырванное из контекста". Экспертиза, которую суд приложил сегодня, это отрицает, но ее мы будем изучать позже. Пока подготовительное заседание отложено на 11 ноября по инициативе ответчика, который попросил дополнительное время на подготовку позиции", - сообщил Новиков.

Суд также отказал Гордону в ходатайстве о привлечении свидетелей. Как пояснил Новиков, привлечение свидетелей противоречит позиции Гордона, что его слова о "сдаче Мариуполя" являются оценочными суждениями.

"Я считаю, что ответчик сразу же попал в ловушку. Поскольку в отзыве указано четко, что это было оценочное суждение. А это значит, что оно в принципе не подлежит доказыванию, поскольку его нельзя доказать. Оценочные суждения - это то, что нравится или не нравится, то, во что человек верит или не верит. Это нельзя доказать. И отчасти поэтому, а отчасти потому, что Гордон не предоставил уважительных причин, суд сегодня отказал ему в ходатайстве о вызове свидетелей, в частности Андрея Белецкого, Игоря Смешко, которые по мнению Гордона должны что-то там подтвердить", - отметил Новиков.

"Гордон настаивает, что не несет никакой ответственности за свои слова, потому что это его личное мнение. И одновременно попытался убедить суд заслушать свидетелей, которые должны были там что-то объяснить. Суд считает, что оснований таких свидетелей вызвать нет", - объясняет Новиков.

"Заседание снова перенесли на месяц. Суд отметил, что это должен быть последний перенос до того, как суд непосредственно перейдет к рассмотрению дела по существу", - резюмирует Новиков.