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среда, 03 ноября 2021 11:38

Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
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Кучма, Левочкин, Гордон смотрели футбол в VIP-ложе.
Фото: Дмитрий Ларин
Бывший "регионал" Евгений Геллер (по центру)
Николай Тищенко и Андрей Кожемякин (крайний справа) тоже были среди випов.

В VIP-ложе стадиона "Олимпийский" на матче "Динамо" и "Барселоны" 2 ноября встретились ряд бывших высокопоставленных чиновников и действующие нардепы.

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В частности, в VIP-ложе был бывший глава Администрации президента Януковича Сергей Левочкин, братья Игорь и Григорий Суркисы (нардеп от ОПЗЖ), еще один нардеп из ОПЗЖ Александр Пузанов, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, телеведущий Дмитрий Гордон, второй президент Леонид Кучма, нардеп от "Батьківщини" Андрей Кожемякин.

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Также на футбол пришли олимпийский чемпион, народный депутат Жан Беленюк и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

2 ноября "Динамо" проиграло 0:1 "Барселоне" со счётом 0:1. Матч проходил в групповом этапе Лиги чемпионов.

В сентябре глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с олигархом Игорем Коломойским в вип-ложе "Олимпийского".

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Дата
03
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