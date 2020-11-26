"Гопники высшего ранга" - обиженный Фокин высказал претензии Кравчуку

Фокин уверен, что его появление в составе ТКГ "насторожила политиков, которые наживаются на войне". Фото: УНН

Первый премьер-министр Витольд Фокин назвал "хорошим маскировщиком" главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Он уточнил, что первый президент умеет приспосабливаться к любой политической ситуации.

Претензии в адрес своего экс-руководителя в ТКГ Фокин высказал в интервью "КП в Украине".

Политик заявил, что в его отстранении от этой должности приняли участие "гопники высшего ранга".

"В этом не было ни нужды, ни интереса (общаться с Кравчуком к работе в ТКГ, - Gazeta.ua). Мы с Леонидом Макаровичем разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Легко меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда - "лучше быть, чем казаться".

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Первый премьер отметил, что сам в чем-то преуспел, а в чем - нет, но он якобы никогда "не терял набранной высоты". Также он уточнил, что ранее его никогда не увольняли с работы и не отстраняли.

"Все это пришлось испытать уже за финишной чертой. Виню только себя: поверил людям, которые доверия не заслуживают".

Политическая элита, которая пришла к власти после революции достоинства, не заинтересована в прекращении войны на Донбассе, которая приносит высокие доходы, и любое движение к миру она якобы воспринимает как покушение на свой бизнес. Как говорит Фокин, с другими они не церемонятся и "спускают с поводка стаю гопников, которые позорят человека, несмотря на возраст, авторитет и заслуги".

Фокин уточнил, что под "гопниками" подразумевает "социальный слой малообразованных, плохо воспитанных и агрессивно настроенных людей". Они легко могут унизить и оскорбить человека без видимой пользы для себя. Так случилось и с ним в ТКГ, считает он.

"Слабая попытка скрыть собственную ничтожность, способ самоутверждения, создания видимости собственного превосходства. Гопник может сорвать с головы шапку и забросить ее на дерево, отнять у первоклассника букет, предназначенный любимой учительнице, и бросить в лужу. Мое появление в составе украинской делегации в ТКГ насторожила политиков, которые наживаются на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга".

Также первый премьер заявил, что его выход из ТКГ был преждевременным. Он считает, что у него все еще оставались реальные возможности сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки.

18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины в ТКГ первого премьер-министра Витольда Фокина. Фокин более месяца находился на должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. За это время запомнился несколькими скандальными заявлениями. Он называл боевиков на востоке Украины повстанцами. А недавно заявил, что не видит на Донбассе войны между Украиной и Россией, считает, что боевые действия там ведут наемники из 30 стран. Кравчук связал такие заявления Фокина с длительным отсутствием в информационно-политическом поле. 30 сентября Зеленский уволил Витольда Фокина от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ.