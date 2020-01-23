Гончарук поставил точку в вопросе отставки правительства

Вокруг правительства продолжается много провокаций, говорит Гончарук.

Нынешнее правительство будет оставаться столь долго, насколько позволит доверие внутри команды.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Украинском завтраке в швейцарском Давосе.

"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок, это слухи. Вокруг правительства продолжается много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым некомфортно работать в стране с честным правительством", - заявил премьер.

Гончарук подчеркнул, что он не планирует никуда идти и имеет прекрасные отношения с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы будем оставаться настолько долго, насколько позволит доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет.

Я не планирую никуда уходить. У нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом. У нас отличное беспрецедентное взаимодействие со всеми высшими органами власти", - сказал он.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского. Президент Владимир Зеленский решил дать Алексею Гончаруку с правительством шанс работать дальше.