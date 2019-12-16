Гончарук допустил, что транзита российского газа не будет

Украина должна добывать значительно больше газа, говорит Гончарук.

Если Украина не будет транспортировать газ из России в Европу, цена на голубое топливо для украинцев фактически не повысится.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Стоимость газа этой зимой. Например летом цена традиционно меньше. Зимой этот товар традиционно дорожает. Поэтому нужно сравнивать сезон к сезону - зима с зимой. Если посмотрим, когда газ был дороже, когда дешевле, то очевидно увидим, что прошлой зимой газ был дороже. И этой зимой украинцы могут покупать значительно дешевле.

Сейчас продолжаются переговоры с россиянами о новом контракте о транспортировке российского газа через Украину в Европу. Это на самом деле также фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому, какой на самом деле будет цена газа в январе и феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно будет этот контракт или не будет", - сказал премьер.

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Гончарук сказал о "гарантированной цене (на газ. - Gazeta.ua), которую получат украинцы".

"Таким образом рынок защищен от того, чтобы цены росли больше. Условно, если представить, что транзита российского газа не будет и рыночные цены на газ взлетят в полтора-два раза, как это прогнозируют некоторые эксперты - цена для украинцев фактически не повысится. Она будет по той границе, которая сегодня была объявлена ​​Нафтогазом. Фактически это такая верхняя граница скорее, а не цена на газ", - заявил Гончарук.

Украина должна добывать значительно больше газа, сказал глава правительства.

"Добываем приблизить две трети того газа, который споживаемо.Ще треть вынуждены импортировать. Мы покупаем за валюту, это влияет на наш торговый баланс. Это откровенно плохо. Было бы значимо лучше, если бы мы добывали столько, сколько нам самим нужно и еще мы могли бы продавать. В Украине будут добывать больше. И частные компании и наведем порядок в государственной компании (Укргаздобыча. - Gazeta.ua). Для этого требуется определенное время", - заявил Гончарук.

Нафтогаз и Газпром не имеют никаких, даже предварительных договоренностей о продолжении транзита газа по территории Украины. Об этом заявили в национальной компании.