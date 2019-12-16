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понедельник, 16 декабря 2019 15:30

В Нафтогазе объяснили, на какой стадии переговоры о транзите российского газа

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В Нафтогазе объяснили, на какой стадии переговоры о транзите российского газа
Контракт на транзит российского газа в Европу по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года. Фото: podrobnosti.ua

Нафтогаз и Газпром не имеют никаких, даже предварительных договоренностей о продолжении транзита газа по территории Украины.

"Россияне начали активно обсуждать вопрос будущего газового контракта с Нафтогазом и новым Оператором ГТС Украины. Это прогресс, но к практическим соглашениям еще далеко", сообщили в пресс-службе НАК.

Переговоры проходят как на уровне экспертов, так и на политическом уровне с участием представителей Еврокомиссии.

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Последние переговоры прошли 13 декабря в Вене. В них приняли участие топ-менеджеры Нафтогаза, Оператора ГТС Украины и Газпрома. Достичь компромисса не удалось.

Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что 13 декабря - это последняя дата заключения контракта на транзит газа в следующем году.

Контракт на транзит российского газа в Европу по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года. Сейчас продолжаются переговоры о новом соглашении. Ежегодно транзит российского газа приносит Украине $3 млрд.

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