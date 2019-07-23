Голосование на одном из участков Закарпатья признали недействительным

На одном из участков в Закарпатье голосования за мажоритарщиков признали недействительным. Фото: Prm

В Закарпатской области на одном из избирательных участков результаты голосования по мажоритарному округу признаны недействительными.

Как отмечается, голосования на участке № 210489 в поселке Солотвино Тячевского района признано недействительным на основании п. 1 части 1 ст. 92 закона "О выборах народных депутатов Украины". Об этом сообщает общественная сеть "ОПОРА".

"По информации из ОИК №72, на участке №210489 в день выборов бюллетени получили 250 человек, а 61 избиратель, который менял место голосования без изменения избирательного адреса, получил бюллетень для голосования в одномандатном избирательном округе. Говоря другими словами, 61 избиратель, который мог голосовать только за партийные списки, получил и бюллетени за кандидатов-мажоритарщиков ", - говорится в сообщении.

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По словам члена ОИК Ивана Деяка, члены участковой избирательной комиссии сами признали голосования по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.

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