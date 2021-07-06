"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык

В прошлом году в июне Вакарчук сложил депутатский мандат. Перед этим в марте партию "Голос" возглавила Кира Рудык. Фото: "Голос"

Председатель партии "Голос", народный депутат Украины Кира Рудык в эфире телеканала "Україна 24" трижды не дала прямого ответа на вопрос о наличии гражданства США.

Рудык на прямой вопрос говорила, что родилась в Украине и является украинкой.

Ведущая еще дважды задала повторный вопрос, на что депутат отвечала так же, при этом улыбалась.

"Я родилась в Украине и я есть украинской", - говорила Рудык.

На сайте партии и ее странице Facebook нет ни одного заявления по этому поводу.

Тем временем "Українська правда" опубликовала комментарий партийной пресс-службы.

"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудык сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудык не имеет и никогда не имела".

Поведение депутата вызвало реакцию пользователей Facebook. Также в сети вспоминают Святослава Вакарчука, который возглавлял список "Голос" на парламентских выборах в 2019 году, а затем оставил Верховную Раду.

"Мудаком, который "проотвечался" перед своими избирателями" назвал Вакарчука медиа-деятель Владимир Петров.

Волонтер Ульяна Дидыч пишет: "Вброс инфы об американском паспорте Киры Рудык перед съездом "Голоса" - несомненно, чисто технологический ход, который уже использовали не раз. О чем это говорит? О том, что кто-то поставил на другой проект, и проект "Голоса" нужно потопить окончательно. Он свою функцию уже выполнил".

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Сатирик Богдан Процишин

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии "Голос". На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сложил мандат. В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула. Также в прошлом месяце произошел скандал - пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Рудык и председатель фракции Ярослав Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. После этого 10 нардепов из фракции "Голос" объявили о создании отдельного объединения "Справедливость". По данным опроса Киевского международного института социологии в июне, за "Голос" на выборах проголосовали бы 1,9% респондентов.