"Голос" поддержал отставку Авакова. ЕС думает

"Европейская солидарность" примет решение по поводу Авакова завтра. Фото: УП

Партия "Голос" будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

"Европейская солидарность" примет решение 14 июля, сообщает "Українська правда".

"Отставка министра не решит проблему с нереформированной системой", - добавили в "Голосе".

Партия призвала власти обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предложил кандидата на руководителя МВД

Источники УП в "Европейской солидарности" сообщили, что вопрос голосования решат в среду.

13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Аваков восьмой год руководит МВД.