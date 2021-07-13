"Голос" поддержал отставку Авакова. ЕС думает

Партия "Голос" будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
"Европейская солидарность" примет решение 14 июля, сообщает "Українська правда".
"Отставка министра не решит проблему с нереформированной системой", - добавили в "Голосе".
Партия призвала власти обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.
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Источники УП в "Европейской солидарности" сообщили, что вопрос голосования решат в среду.
13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.
Аваков восьмой год руководит МВД.
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