Глава полиции Крыма Стрижак озвучил свои главные приоритеты

Глава полиции Крыма Виталий Стрижак: "Приоритетным направлением деятельности Главного управления полиции Крыма остается защита прав и свобод граждан"

26 февраля в соответствии с Указом президента Украины отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины.

Как отметил глава полиции Крыма Виталий Стрижак, приоритетным направлением деятельности Главного управления полиции Крыма остается защита прав и свобод граждан на территории временно оккупированного полуострова.

Поэтому полиция Крыма проводит системную работу по сбору доказательств для последующего уведомления участникам "Самообороны Крыма" о новых подозрениях в создании и участии в преступной организации по статье 255 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что именно 26 февраля 2014 года в городе Симферополе перед зданием Верховного Совета Крыма состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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