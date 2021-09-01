Глава Пентагона приедет в Украину

Ллойд Остин в должности министра обороны США с января этого года. Фото: Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин осенью прибудет в Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Подписали два важных документа между нашими министерствами, между Остином и Андреем Тараном. В них говорится об увеличении военной помощи и о сотрудничестве во многих направлениях по безопасности", - цитирует Зеленского УНН.

"Это соглашение распишем детально. Мы ожидаем визит министра Остина в Киев. Он пообещал, что приедет. Так что уже осенью будут работать две команды. Мы не откладываем важные дела", - сказал президент.

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31 августа Зеленский посетил Пентагон. Встречается с Байденом 1 сентября. Зеленский представит списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.