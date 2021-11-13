Глава Пентагона объяснил значение учений в Черном море

Военные учения, которые проводят Военно-морские сил ряда стран НАТО в Черном море, являются одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания. Об этом написал министр обороны США Ллойд Остин в своем Twitter-аккаунте.
Он напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом сдерживания военных угроз в будущем.
"Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", - написал глава Пентагона, прикрепив к посту несколько фотографий, сделанных в ходе учений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина нервничают из-за военных кораблей США в Черном море
Военно-морские силы Украины (ВМС) провели тренировки с кораблями ВМС Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии в акватории Черного моря.
Комментарии