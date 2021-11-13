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суббота, 13 ноября 2021 21:35

Глава Пентагона объяснил значение учений в Черном море

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Глава Пентагона объяснил значение учений в Черном море
В учениях США, Турции и Румынии в акватории Черного моря также принимают участие военно-морские силы Украины. Фото: Twitter

Военные учения, которые проводят Военно-морские сил ряда стран НАТО в Черном море, являются одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания. Об этом написал министр обороны США Ллойд Остин в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом сдерживания военных угроз в будущем.

"Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", - написал глава Пентагона, прикрепив к посту несколько фотографий, сделанных в ходе учений.

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Военно-морские силы Украины (ВМС) провели тренировки с кораблями ВМС Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии в акватории Черного моря.

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